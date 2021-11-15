Главы минобороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

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Глава минобороны России Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар обсудили по телефону ситуацию в Сирии.
Главы минобороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
  • AP

«Глава Минобороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с его российским коллегой Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении турецкого минобороны в Twitter.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также вопросы обороны и безопасности  в двустороннем и региональном аспекте.

Ранее президент США Джо Байден в ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с наличием у Турции российской зенитной ракетной системы С-400.

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