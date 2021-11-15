Главы минобороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Глава минобороны России Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар обсудили по телефону ситуацию в Сирии.

«Глава Минобороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с его российским коллегой Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении турецкого минобороны в Twitter.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.https://t.co/s1o8ze3HtA#MSB#HulusiAkarpic.twitter.com/NLRQSKlYqI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 15, 2021

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также вопросы обороны и безопасности в двустороннем и региональном аспекте.

Ранее президент США Джо Байден в ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с наличием у Турции российской зенитной ракетной системы С-400.