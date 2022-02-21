Глава ЕК назвала экономические санкции главным рычагом давления на Россию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала ARD заявила о готовности Запада ввести новые экономические ограничения в отношении России, если эта страна «вторгнется» на Украину.

«Мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть, — экономическими и финансовыми санкциями», — заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что экономические рестрикции могут затронуть все товары, которые требуются России для модернизации и диверсификации экономики и которые «она не сможет заменить».

Ранее глава Еврокомиссии сообщала, что возможные санкции ЕС в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины затронут энергетический сектор и доступ к высоким технологиям.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал заявление Урсулы фон дер Ляйен о том, что возможные санкции против России затронут энергетику и высокие технологии.