Американцы потребовали от Госдепа более надёжных источников об «угрозе теракта» в России

Граждане США отреагировали на предупреждение американского посольства в Москве с советом «подумать о плане по выезду из страны».

В комментариях к публикации в Twitter пресс-секретаря посольства Джейсона Ребхольца американцы попросили его уточнить источники информации.

«По сообщениям СМИ…». Я ожидаю более точной и достоверной информации от своего правительства», — пишет Хосе Дейнес.

«Пожалуйста, объясните ситуацию более подробно», — сообщил к посольству Марк Мерфи.

«Согласно источникам СМИ.... Я не знал, что Госдепартамент опирается на источники СМИ... Это смешно», — написал Михаил Якобсон.

Ранее посольство США в Москве со ссылкой на СМИ предупредило американских граждан о якобы существующих «угрозах терактов» в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова запросила у американского посольства объяснения в связи с публикацией на сайте посольства США в Москве предупреждения о возможных терактах в России.