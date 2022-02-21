Американцы потребовали от Госдепа более надёжных источников об «угрозе теракта» в России
В комментариях к публикации в Twitter пресс-секретаря посольства Джейсона Ребхольца американцы попросили его уточнить источники информации.
«По сообщениям СМИ…». Я ожидаю более точной и достоверной информации от своего правительства», — пишет Хосе Дейнес.
«Пожалуйста, объясните ситуацию более подробно», — сообщил к посольству Марк Мерфи.
«Согласно источникам СМИ.... Я не знал, что Госдепартамент опирается на источники СМИ... Это смешно», — написал Михаил Якобсон.
Ранее посольство США в Москве со ссылкой на СМИ предупредило американских граждан о якобы существующих «угрозах терактов» в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова запросила у американского посольства объяснения в связи с публикацией на сайте посольства США в Москве предупреждения о возможных терактах в России.