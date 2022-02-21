Макфол назвал «необычным» предупреждение посольства США в Москве об «угрозах терактов»

Бывший посол Соединённых Штатов в России Майкл Макфол заявил, что предупреждение американского диппредставительства в Москве о возможных «угрозах терактов» на объекты инфраструктуры в России «очень необычно».

«Это очень необычно», — отреагировал он в своём Twitter-аккаунте.

Макфол добавил, что не может вспомнить аналогичных сообщений, кроме одного случая, «когда у нашей резиденции в Спасо-Хаусе была демонстрация, и мы просили людей избегать этого района».

Ранее посольство США в Москве со ссылкой на СМИ предупредило американских граждан о якобы существующих «угрозах терактов» в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова запросила у американского посольства объяснения в связи с публикацией на сайте посольства США в Москве предупреждения о возможных терактах в России.