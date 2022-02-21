Евродепутат Барделль счёл справедливым требование России к НАТО о нерасширении на восток
«Требование России... о том, что НАТО не должно нагрянуть к её границам, легитимно», — сказал парламентарий.
Барделль пояснил, что в 1991 году между Соединёнными Штатами и президентом СССР Михаилом Горбачёвым была заключена договорённость о нерасширении НАТО на восток к границам России.
«Нельзя воевать ни с Россией, ни с США, но нужно искать сбалансированный подход», — заявил он.
Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило, что в Национальном архиве Великобритании был найден документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что альянс не нарушил обещания не расширяться на восток.