Евродепутат Барделль счёл справедливым требование России к НАТО о нерасширении на восток

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Евродепутат Марин Ле Пен Жордан Барделля заявил в эфире телеканала BFMTV, что требование России о нерасширении НАТО на восток справедливо.

«Требование России... о том, что НАТО не должно нагрянуть к её границам, легитимно», — сказал парламентарий.

Барделль пояснил, что в 1991 году между Соединёнными Штатами и президентом СССР Михаилом Горбачёвым была заключена договорённость о нерасширении НАТО на восток к границам России.

«Нельзя воевать ни с Россией, ни с США, но нужно искать сбалансированный подход», — заявил он.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило, что в Национальном архиве Великобритании был найден документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что альянс не нарушил обещания не расширяться на восток.

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