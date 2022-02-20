Госсекретарь Блинкен заявил, что США не признают Крым российским

Соединённые Штаты не рассматривают возможность признания вхождения Крыма в состав России или независимости Донбасса. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом госсекретарь США заявил в эфире телеканала CBS.

«Нет», — заявил Блинкен в ответ на вопрос, будет ли Вашингтон рассматривать возможность признания Крыма или Донбасса российскими, «если это позволит решить конфликт дипломатическим путём и предотвратить более масштабную войну».

Он также подчеркнул, что это не подлежит обсуждению.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой и даже не хочет произносить слово «война».

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем также заявил, что Россия не хочет войны.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.