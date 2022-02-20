AFP: Макрон и Путин обсудили ситуацию вокруг Украины

Российский президент Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщает AFP.

«Переговоры, которые французская сторона рассматривает в качестве одной из последних попыток предотвратить «вторжение» России на Украину, начались в 11:00 (13:00 мск)», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил намерение президента России Владимира Путина провести телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном 20 февраля.

Кроме того, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провёл телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг Украины.