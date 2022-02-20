Боррель рассказал об идеологическом противостоянии между Западом и союзом России и КНР

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил о начале общемирового идеологического противостояния Запада с союзом России и Китая.

«Возникшее в прошлом году противостояние концепций о том, как бороться с пандемией, переросло в конфликт о самой сути международного миропорядка», — цитирует Борреля ТАСС.

Он добавил, что одним из важнейших элементов этого сражения стало совместное заявление России и Китая 4 февраля.

«Это кульминация долгосрочной кампании, акт отторжения и ревизионистский манифест по пересмотру мирового порядка», — сказал Боррель.

По его словам, главной целью Москвы и Пекина является «пересмотр демократии».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине 4 февраля была тёплой, конструктивной и союзнической.

В ходе саммита лидеров России и КНР было подписано 16 документов. Подробнее — в материале RT.