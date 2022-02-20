Политолог Бальбек прокомментировал слова премьера Британии Джонсона о ситуации на Украине

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Дарья Ускова
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что ситуация на Украине может стать причиной крупнейшей войны в Европе с 1945 года.
Политолог Бальбек прокомментировал слова премьера Британии Джонсона о ситуации на Украине
  • ©Matt Dunham - Pool / Getty Images

По словам политолога, Запад вынужден менять тактику, поскольку угроза «адскими санкциями» не оказывает влияния на политику России.

«А так как признаться себе в этом не хотят, перешли к запугиванию относительно возможного мирового военного конфликта. А рупором выбрали Джонсона — с его скандальным имиджем можно что угодно заявлять», — рассказал Бальбек.

Он также отметил, что не верит в возможность подобного конфликта, поскольку ни одна из сторон в этом не заинтересована.

Ранее Джонсон заявил, что ситуация вокруг Украины «напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба».

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