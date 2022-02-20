Политолог Бальбек прокомментировал слова премьера Британии Джонсона о ситуации на Украине
- ©Matt Dunham - Pool / Getty Images
По словам политолога, Запад вынужден менять тактику, поскольку угроза «адскими санкциями» не оказывает влияния на политику России.
«А так как признаться себе в этом не хотят, перешли к запугиванию относительно возможного мирового военного конфликта. А рупором выбрали Джонсона — с его скандальным имиджем можно что угодно заявлять», — рассказал Бальбек.
Он также отметил, что не верит в возможность подобного конфликта, поскольку ни одна из сторон в этом не заинтересована.
Ранее Джонсон заявил, что ситуация вокруг Украины «напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба».