В ДНР заявили, что Киев реализует план по вторжению в Донбасс с одобрения стран Запада

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Киев реализует план по вторжению на территорию Донбасса с одобрения стран Запада. Об этом заявили в Народной милиции самопровозглашённой ДНР.

По её данным, украинские военные обстреливают объекты мирной инфраструктуры и жизнеобеспечения региона, а также устраивают террористические акты.

«Вооружённые силы противника готовы к силовому захвату Донбасса. Киев с одобрения западников приступил к реализации плана вторжения на территорию нашей республики», — говорится в заявлении милиции в Telegram.

Ранее Народная милиция самопровозглашённой ЛНР сообщила, что украинские военные предприняли попытку атаковать позиции Луганской народной республики, что привело к уничтожению пяти жилых домов и жертвам среди мирного населения.

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