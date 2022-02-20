В ЛНР заявили, что атака военных ВСУ привела к разрушению домов и человеческим жертвам

Украинские военные предприняли попытку атаковать позиции самопровозглашённой Луганской народной республики, что привело к уничтожению пяти жилых домов и жертвам среди мирного населения. Об этом сообщает Народная милиция ЛНР.

«Преступные действия украинских вооружённых формирований привели к уничтожению пяти жилых домов и жертвам среди мирного населения», — говорится в сообщении в Telegram.

Уточняется, что ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР путём форсирования реки Северский Донец.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило о 49 нарушениях режима прекращения огня со стороны армии Украины за 19 февраля.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в республике и о переводе государственных органов, предприятий и организаций на условия военного времени.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что эвакуация беженцев из Донбасса будет вестись круглосуточно.