Военный комиссар ЛНР приказал военнообязанным срочно прибыть в мобилизационные пункты

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Военный комиссар самопровозглашённой ЛНР обязал руководителей организаций обеспечить явку военнообязанных в пункты мобилизации.
Военный комиссар ЛНР приказал военнообязанным срочно прибыть в мобилизационные пункты
  • Legion-Media

В приказе отмечается, что все офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса, постоянно проживающие в ЛНР, при наличии мобилизационных предписаний должны явиться в пункты мобилизации.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о переводе государственных органов, предприятий и организаций на условия военного времени.

«Государственным органам Луганской народной республики... обеспечить осуществление комплекса мероприятий по переводу исполнительных органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций на работу в условиях военного времени», — сообщается в документе.

Ранее Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в республике.

Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезд из ЛНР.

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