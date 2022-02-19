Военный комиссар ЛНР приказал военнообязанным срочно прибыть в мобилизационные пункты
- Legion-Media
В приказе отмечается, что все офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса, постоянно проживающие в ЛНР, при наличии мобилизационных предписаний должны явиться в пункты мобилизации.
Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о переводе государственных органов, предприятий и организаций на условия военного времени.
«Государственным органам Луганской народной республики... обеспечить осуществление комплекса мероприятий по переводу исполнительных органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций на работу в условиях военного времени», — сообщается в документе.
Ранее Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в республике.
Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезд из ЛНР.