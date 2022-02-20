Глава НАТО Столтенберг заявил о подготовке Россией «вторжения» на Украину
«Все признаки говорят о том, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину. Мы видим,... что войска не отводят, как сообщает Россия, вместо этого прибывают новые войска», — приводит РИА Новости слова Столтенберга в эфире телеканала ARD.
По его словам, судя по данным «признакам» Россия намерена создать предлог для нападения.
Он отметил, что ещё не поздно пойти на деэскалацию и вступить в диалог.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не считает блефом планы по «вторжению» на Украину, которыми якобы располагает Россия.
До этого российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что последние заявления со стороны США о якобы «неминуемом вторжении» России на Украину являются новым витком дезинформационной кампании против России.