Глава НАТО Столтенберг заявил о подготовке Россией «вторжения» на Украину

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о наличии признаков того, что Россия готовит «полномасштабное наступление» на Украину.

«Все признаки говорят о том, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину. Мы видим,... что войска не отводят, как сообщает Россия, вместо этого прибывают новые войска», — приводит РИА Новости слова Столтенберга в эфире телеканала ARD.

По его словам, судя по данным «признакам» Россия намерена создать предлог для нападения.

Он отметил, что ещё не поздно пойти на деэскалацию и вступить в диалог.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не считает блефом планы по «вторжению» на Украину, которыми якобы располагает Россия.

До этого российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что последние заявления со стороны США о якобы «неминуемом вторжении» России на Украину являются новым витком дезинформационной кампании против России.

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