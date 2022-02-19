Президент Сербии Вучич заявил, что страна никогда не вступит в НАТО

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что народ выступает против членства страны в Североатлантическом альянсе.

«Народ Сербии не пустит и никогда не пойдёт в НАТО, и за это будет голосовать 3 апреля. Народ Сербии любит свой военный нейтралитет, свою армию, не чужую. Он хочет, чтобы сами защищали своё небо, иметь сильную армию, чтобы никто не смог ни на секунду угрожать суверенитету нашей страны», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер.

Он подчеркнул, что они могут «очень быстро» стать членами альянса, если обратятся с таким запросом.

Глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что страна не намерена подавать заявку на членство в НАТО.