Глава МИД Швеции заявила, что страна не будет подавать заявку на членство в НАТО

Власти Швеции не намерены подавать заявку на членство в НАТО, заявила глава МИД страны Анн Линде.

«Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Шведская политика безопасности остается неизменной. Свобода от военных альянсов хорошо служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе», — цитирует министра ТАСС.

По мнению Линде, такой курс нацелен на активную, широкую и ответственную политику безопасности и внешнюю политику в сочетании с углублением оборонного сотрудничества, в том числе трансатлантического.

Шведский государственный секретарь Карин Валленстен ранее заявила, что страна по-прежнему не стремится в альянс.

По её словам, в нынешней ситуации важны стабильность и предсказуемость.