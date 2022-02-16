Глава МИД Швеции заявила, что страна не будет подавать заявку на членство в НАТО

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Власти Швеции не намерены подавать заявку на членство в НАТО, заявила глава МИД страны Анн Линде.
Глава МИД Швеции заявила, что страна не будет подавать заявку на членство в НАТО
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«Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Шведская политика безопасности остается неизменной. Свобода от военных альянсов хорошо служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе», — цитирует министра ТАСС.

По мнению Линде, такой курс нацелен на активную, широкую и ответственную политику безопасности и внешнюю политику в сочетании с углублением оборонного сотрудничества, в том числе трансатлантического.

Шведский государственный секретарь Карин Валленстен ранее заявила, что страна по-прежнему не стремится в альянс.

По её словам, в нынешней ситуации важны стабильность и предсказуемость.

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