Полиция Оттавы задержала более 100 человек в ходе протестов против ограничений по COVID-19
Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
ARRESTS / ARRESTATIONS: 100+— Ottawa Police (@OttawaPolice) February 18, 2022
VEHICLES TOWED / VEHICULES REMORQUÉS : 21
STREETS CLEARED / RUES DÉGAGÉES: Officers have successfully moved protesters past the intersection of Mackenzie Avenue on Rideau Street.#ottnews#ottnouvelles#Ottawapic.twitter.com/EghPxgJpLY
Сотрудники полиции эвакуировали 21 автомобиль.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время выступления в парламенте заявил, что настало время положить конец протестам в стране.
11 февраля на фоне непрекращающихся протестов против коронавирусных ограничений в Онтарио премьер-министр канадской провинции Даг Форд объявил о введении режима чрезвычайного положения в регионе.