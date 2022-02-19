Полиция Оттавы задержала более 100 человек в ходе протестов против ограничений по COVID-19

Число задержанных в ходе протеста против коронавирусных ограничений в канадской столице Оттаве превысило 100 человек.

Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.

ARRESTS / ARRESTATIONS: 100+



VEHICLES TOWED / VEHICULES REMORQUÉS : 21



STREETS CLEARED / RUES DÉGAGÉES: Officers have successfully moved protesters past the intersection of Mackenzie Avenue on Rideau Street.#ottnews#ottnouvelles#Ottawapic.twitter.com/EghPxgJpLY — Ottawa Police (@OttawaPolice) February 18, 2022

Сотрудники полиции эвакуировали 21 автомобиль.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время выступления в парламенте заявил, что настало время положить конец протестам в стране.

11 февраля на фоне непрекращающихся протестов против коронавирусных ограничений в Онтарио премьер-министр канадской провинции Даг Форд объявил о введении режима чрезвычайного положения в регионе.