Полиция Оттавы задержала более 100 человек в ходе протестов против ограничений по COVID-19

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Число задержанных в ходе протеста против коронавирусных ограничений в канадской столице Оттаве превысило 100 человек.

Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter. 

Сотрудники полиции эвакуировали 21 автомобиль. 

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время выступления в парламенте заявил, что настало время положить конец протестам в стране.

11 февраля на фоне непрекращающихся протестов против коронавирусных ограничений в Онтарио премьер-министр канадской провинции Даг Форд объявил о введении режима чрезвычайного положения в регионе.

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