В Белом доме заявили, что Блинкен готов встретиться с Лавровым 23 февраля

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Госсекретарь США Энтони Блинкен принял приглашение встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 23 февраля.
В Белом доме заявили, что Блинкен готов встретиться с Лавровым 23 февраля
  • AP
  • © Ina Fassbender/Pool

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Госсекретарь Блинкен принял приглашение встретиться с министром иностранных дел России Лавровым в следующую среду», — приводит её слова РИА Новости.

По словам Псаки, планы о встрече будут оставаться в силе, если Россия не начнёт «вторжение» на Украину.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Блинкен принял предложенную Лавровым дату переговоров в конце следующей недели.

Лавров прокомментировал RT возможность новой встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

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