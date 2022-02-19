В Белом доме заявили, что Блинкен готов встретиться с Лавровым 23 февраля
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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Госсекретарь Блинкен принял приглашение встретиться с министром иностранных дел России Лавровым в следующую среду», — приводит её слова РИА Новости.
По словам Псаки, планы о встрече будут оставаться в силе, если Россия не начнёт «вторжение» на Украину.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Блинкен принял предложенную Лавровым дату переговоров в конце следующей недели.
Лавров прокомментировал RT возможность новой встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном.