Главы МИД Германии и Франции осудили обстрелы жилых районов в Донбассе

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Министры внешнеполитических ведомств ФРГ и Франции Анналена Бербок и Жан-Ив Ле Дриан выразили осуждение по поводу применения тяжёлых вооружений и обстрелов жилых районов вдоль контактной линии в Донбассе.
Главы МИД Германии и Франции осудили обстрелы жилых районов в Донбассе
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Об этом сообщает РИА Новости.

«Участившиеся в последние дни нарушения режима прекращения огня вдоль контактной линии вызывают серьёзную озабоченность», — говорится в их совместном заявлении.

Стороны осуждают обстрелы жилых районов как явное нарушение Минских соглашений.

Ранее замначальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские военные начали обстрелы по всей линии соприкосновения в Донбассе.

Глава Горловки Иван Приходько рассказал RT о произошедших вечером 18 февраля обстрелах посёлков Зайцево и Жованка.

До этого представительство самопровозглашённой Луганской народной республики в СЦКК сообщило о 29 обстрелах со стороны ВС Украины за сутки.

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