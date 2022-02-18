В Народной милиции ДНР заявили об обстрелах Киева по всей линии соприкосновения в Донбассе
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«Везде одновременно начался обстрел, методично обстреливают», — сказал Басурин.
Он добавил, что обстрелу подвергаются социальные объекты.
Ранее в Донецке произошёл взрыв. Ruptly опубликовало кадры с места взрыва автомобиля возле здания администрации Донецка.
До этого представители силовых структур самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратили теракт с подрывом нефтебазы в Еленовке и на территории завода «Стирол» в Горловке.