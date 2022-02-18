МИД Британии призвал сограждан воздержаться от несрочных поездок в Белоруссию
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Сообщение опубликовано в Twitter министерства.
Ранее в Донецке произошёл взрыв.
Ruptly опубликовало кадры с места взрыва автомобиля возле здания администрации Донецка.
До этого представители силовых структур самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратили теракт с подрывом нефтебазы в Еленовке и на территории завода «Стирол» в Горловке.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Донбассе, назвал её очень тревожной.