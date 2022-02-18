МИД Британии призвал сограждан воздержаться от несрочных поездок в Белоруссию

Министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало своим гражданам воздержаться от несрочных поездок в Белоруссию из-за риска боевых действий на Украине.

Сообщение опубликовано в Twitter министерства.

Ранее в Донецке произошёл взрыв.

Ruptly опубликовало кадры с места взрыва автомобиля возле здания администрации Донецка.

До этого представители силовых структур самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратили теракт с подрывом нефтебазы в Еленовке и на территории завода «Стирол» в Горловке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Донбассе, назвал её очень тревожной.