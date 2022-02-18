Песков: понимания насчёт сроков визита Путина в Турцию пока нет
- AP
«Нет, ничего пока не определено. Пока нет понимания, когда это будет», — цитирует его Интерфакс.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский позитивно относится к идее провести трёхстороннюю встречу с ним и российским президентом.
Турецкий лидер отмечал готовность Анкары организовать переговоры российского и украинского президентов.
Как отмечали в Кремле, никто не отказывается от встречи с Зеленским, если эта встреча поможет разрубить «уже ставший гордиевым узел» ситуации на юго-востоке страны.