Песков: Путин готов встречаться с кем угодно, чтобы разрубить гордиев узел по Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского.
Песков: Путин готов встречаться с кем угодно, чтобы разрубить гордиев узел по Украине
  • AP

«Что касается встречи с Зеленским, то априори, конечно, никто от неё не отказывается, если эта встреча действительно поможет разрубить этот уже ставший гордиевым узел ситуации на юго-востоке страны», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Путин «готов встречаться с кем угодно», чтобы разрешить ситуацию вокруг Украины. 

Ранее Владимир Зеленский заявил, что для него не имеет значения место проведения переговоров с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе.

Кроме того, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары организовать переговоры российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского по ситуации вокруг Украины.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара готова приложить все необходимые усилия для деэскалации напряжённости в регионе Чёрного моря.

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