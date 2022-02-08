Песков: Путин готов встречаться с кем угодно, чтобы разрубить гордиев узел по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

«Что касается встречи с Зеленским, то априори, конечно, никто от неё не отказывается, если эта встреча действительно поможет разрубить этот уже ставший гордиевым узел ситуации на юго-востоке страны», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Путин «готов встречаться с кем угодно», чтобы разрешить ситуацию вокруг Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что для него не имеет значения место проведения переговоров с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе.

Кроме того, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары организовать переговоры российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского по ситуации вокруг Украины.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара готова приложить все необходимые усилия для деэскалации напряжённости в регионе Чёрного моря.