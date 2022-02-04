Зеленский: место проведения переговоров с Россией по Донбассу не имеет значения
- AP
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«Неважно, где именно поставить точку в войне. Важно, чтобы все искренне были к этому готовы», — цитирует «РБК-Украина» высказывание Зеленского на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Турецкий лидер ранее сообщил о готовности Анкары организовать переговоры российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского по ситуации вокруг Украины.
Эрдоган подчеркнул, что Анкара готова приложить все необходимые усилия для деэскалации напряжённости в регионе Чёрного моря.