Зеленский: место проведения переговоров с Россией по Донбассу не имеет значения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него не имеет значения место переговоров с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Неважно, где именно поставить точку в войне. Важно, чтобы все искренне были к этому готовы», — цитирует «РБК-Украина» высказывание Зеленского на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турецкий лидер ранее сообщил о готовности Анкары организовать переговоры российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского по ситуации вокруг Украины.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара готова приложить все необходимые усилия для деэскалации напряжённости в регионе Чёрного моря.