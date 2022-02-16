Эрдоган предложит Путину провести трёхстороннюю встречу с ним и Зеленским в Турции

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский позитивно относится к идее провести трёхстороннюю встречу с ним и российским президентом Владимиром Путиным.
Эрдоган предложит Путину провести трёхстороннюю встречу с ним и Зеленским в Турции
  • ©Turkish Presidential Press Office
  • Gettyimages.ru

По словам Эрдогана, встреча вероятна, если от Москвы последует позитивный ответ.

«Если господин Путин так же положительно подойдёт к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре. А пока я хочу узнать у него, как он смотрит на это, в ходе телефонных переговоров с ним. Соответственно, будем стараться», — сказал турецкий президент в самолёте по прибытии из ОАЭ, его слова приводит РИА Новости.

Турецкий лидер ранее сообщил о готовности Анкары организовать переговоры российского и украинского президентов.

Как отмечали в Кремле, никто не отказывается от встречи с Зеленским, если эта встреча поможет разрубить «уже ставший гордиевым узел» ситуации на юго-востоке страны.

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