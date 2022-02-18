Представители США и Саудовской Аравии обсудили политику на мировом энергетическом рынке

Короткая ссылка
Представители американской администрации обсудили с властями Саудовской Аравии политику на мировом энергетическом рынке в связи с ситуацией вокруг Украины.
Представители США и Саудовской Аравии обсудили политику на мировом энергетическом рынке
  • Gettyimages.ru
  • © Buena Vista Images

Как говорится в заявлении на сайте Белого дома, Саудовскую Аравию посетил координатор администрации США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк.

«В Саудовской Аравии к нему присоединился спецпредставитель государственного департамента по вопросам энергетики Амос Хохштейн, чтобы обсудить совместный подход к преодолению потенциального давления на рынки, которое может вызвать возможное вторжение России на Украину», — отмечается в сообщении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США ведут переговоры с основными поставщиками топлива по вопросу увеличения поставок в Европу.

В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС обсуждает вопрос поставок газа с США, Катаром и Азербайджаном на случай прекращения поставок из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить