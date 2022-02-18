Представители США и Саудовской Аравии обсудили политику на мировом энергетическом рынке

Представители американской администрации обсудили с властями Саудовской Аравии политику на мировом энергетическом рынке в связи с ситуацией вокруг Украины.

Как говорится в заявлении на сайте Белого дома, Саудовскую Аравию посетил координатор администрации США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк.

«В Саудовской Аравии к нему присоединился спецпредставитель государственного департамента по вопросам энергетики Амос Хохштейн, чтобы обсудить совместный подход к преодолению потенциального давления на рынки, которое может вызвать возможное вторжение России на Украину», — отмечается в сообщении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США ведут переговоры с основными поставщиками топлива по вопросу увеличения поставок в Европу.

В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС обсуждает вопрос поставок газа с США, Катаром и Азербайджаном на случай прекращения поставок из России.