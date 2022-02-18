На заседании СБ ООН шесть европейских стран выступили против признания ЛНР и ДНР Россией

Короткая ссылка
В ходе заседания Совета Безопасности ООН Франция, Германия, Албания, Ирландия, Норвегия и Эстония высказались против инициативы по признанию Россией независимости самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.
На заседании СБ ООН шесть европейских стран выступили против признания ЛНР и ДНР Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Pacific Press

«Мы предупреждаем, что такой шаг приведёт к дальнейшему нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины и напрямую нарушит дух и букву Минских соглашений», — приводит ТАСС текст совместного заявления стран по итогам заседания СБ ООН.

15 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента на пленарном заседании проголосовала за направление президенту России обращения о признании независимости ЛНР и ДНР.

Президент России Владимир Путин прокомментировал голосование депутатов Госдумы о направлении главе государства обращения по поводу признания ЛНР и ДНР.

По словам российского лидера, власти будут действовать исходя из «не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить