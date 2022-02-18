На заседании СБ ООН шесть европейских стран выступили против признания ЛНР и ДНР Россией

В ходе заседания Совета Безопасности ООН Франция, Германия, Албания, Ирландия, Норвегия и Эстония высказались против инициативы по признанию Россией независимости самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

«Мы предупреждаем, что такой шаг приведёт к дальнейшему нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины и напрямую нарушит дух и букву Минских соглашений», — приводит ТАСС текст совместного заявления стран по итогам заседания СБ ООН.

15 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента на пленарном заседании проголосовала за направление президенту России обращения о признании независимости ЛНР и ДНР.

Президент России Владимир Путин прокомментировал голосование депутатов Госдумы о направлении главе государства обращения по поводу признания ЛНР и ДНР.

По словам российского лидера, власти будут действовать исходя из «не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений».