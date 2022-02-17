Зеленский прокомментировал инициативу Госдумы о признании ЛНР и ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инициативу Госдумы о признании независимости самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

По мнению Зеленского, в данной ситуации повышаются ставки.

Он напомнил, что Россия выдвигает западным партнёрам условия по поводу Украины и НАТО, а те «как-то с ними ведут переговоры».

«Думаю, люди повышают ставки. Но признание так называемых ЛДНР — это односторонний выход из «Минска», — приводит его заявление украинским СМИ РИА Новости.

15 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента на пленарном заседании проголосовала за направление президенту России обращения о признании независимости ЛНР и ДНР.

Президент России Владимир Путин прокомментировал голосование депутатов Госдумы о направлении главе государства обращения по поводу признания ЛНР и ДНР.

По словам российского лидера, власти будут действовать, исходя из «не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений».