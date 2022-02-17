Зеленский прокомментировал инициативу Госдумы о признании ЛНР и ДНР

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инициативу Госдумы о признании независимости самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.
Зеленский прокомментировал инициативу Госдумы о признании ЛНР и ДНР
  • Gettyimages.ru

По мнению Зеленского, в данной ситуации повышаются ставки. 

Он напомнил, что Россия выдвигает западным партнёрам условия по поводу Украины и НАТО, а те «как-то с ними ведут переговоры».

«Думаю, люди повышают ставки. Но признание так называемых ЛДНР — это односторонний выход из «Минска», — приводит его заявление украинским СМИ РИА Новости.

15 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента на пленарном заседании проголосовала за направление президенту России обращения о признании независимости ЛНР и ДНР.

Президент России Владимир Путин прокомментировал голосование депутатов Госдумы о направлении главе государства обращения по поводу признания ЛНР и ДНР.

По словам российского лидера, власти будут действовать, исходя из «не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить