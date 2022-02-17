Зеленский прокомментировал инициативу Госдумы о признании ЛНР и ДНР
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По мнению Зеленского, в данной ситуации повышаются ставки.
Он напомнил, что Россия выдвигает западным партнёрам условия по поводу Украины и НАТО, а те «как-то с ними ведут переговоры».
«Думаю, люди повышают ставки. Но признание так называемых ЛДНР — это односторонний выход из «Минска», — приводит его заявление украинским СМИ РИА Новости.
15 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента на пленарном заседании проголосовала за направление президенту России обращения о признании независимости ЛНР и ДНР.
Президент России Владимир Путин прокомментировал голосование депутатов Госдумы о направлении главе государства обращения по поводу признания ЛНР и ДНР.
По словам российского лидера, власти будут действовать, исходя из «не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений».