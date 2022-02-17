Замглавы МИД Вершинин: Запад услужливо подсказывает России сценарии нападения на Украину

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Запад «услужливо подсказывает» России сценарии нападения на Украину

«Нам некоторые услужливо подсказывают какие-то военные сценарии», — приводит слова Вершинина ТАСС.

По его словам, это сделал в том числе госсекретарь США Энтони Блинкен, перечисливший «некие провокации как предлоги для нападения на Украину».

Вершинин отметил, что цель этого для России очевидна — «есть желание «замотать» разговор по долгосрочным юридически обязывающим гарантиям безопасности».

«Мы готовы к серьёзному диалогу, но не к имитации диалога», — подчеркнул он.

Ранее МИД России в ответе США в рамках диалога по проекту договора о гарантиях безопасности заявил, что никакого «российского вторжения» на Украину нет и не планируется.