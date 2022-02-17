Депутат Туров назвал заявления Байдена о возможности «вторжения» России на Украину фейками

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о риске российского «вторжения» на Украину в течение нескольких дней.

«Очень трудно комментировать заявления американского президента, потому что они граничат с параллельной реальностью и являются постоянными фейками. Мы слышим на протяжении уже нескольких месяцев о псевдовторжении, подготовке нападения на Украину, о стягивании сил», — заявил парламентарий.

По словам депутата, именно Вооружённые силы Украины стягивают свои силы и средства к линии разграничения с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками.

«Мы видим, что они вооружены теми средствами, которые поступили от ряда стран Североатлантического альянса, в первую очередь от США и Британии», — добавил Туров.

Он считает, что все заявления политического истеблишмента стран Европы и США связаны с пропагандой.

«Которая работает на создание негативного образа нашей страны и ложится в логику гибридной войны, в которую входят и политическое давление, и экономические санкции, и та информационная война, которая в последнее время более активно ведётся против нашей страны», — заключил собеседник RT.

Ранее Байден заявил журналистам о риске российского «вторжения» на Украину в течение нескольких дней.