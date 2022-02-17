Аналитик Блохин подчеркнул важность требований России для национальной безопасности страны

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT заявление МИД России о том, что США и Североатлантический альянс игнорируют красные линии России и её интересы в области безопасности.

Блохин отметил, что вопросы, поставленные Россией, являются ключевыми для национальной безопасности страны.

Но при этом, как подчеркнул политолог, эти вопросы также в интересах Запада.

По его словам, западные партнёры должны осознавать возможные риски.

«Переговоры ради переговоров ни к чему не приведут. Интересны конкретные достижения и договорённости», — пояснил эксперт.

Ранее Министерство иностранных дел заявило, что США и Североатлантический альянс игнорируют красные линии России и её интересы в области безопасности.

В ведомстве также отметили, что Россия в отсутствие готовности США договариваться о безопасности будет вынуждена реагировать, в том числе с помощью мер военно-технического характера.