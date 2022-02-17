Депутат Белик назвал нелепыми планы построить стену на границе Польши и России

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление Минобороны Польши о планах построить стену на границе с Россией.
Депутат Белик назвал нелепыми планы построить стену на границе Польши и России
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По мнению парламентария, после таких заявлений Минобороны Польши должно привлечь к проектированию Арсения Яценюка, «который в 2014 году, будучи премьер-министром Украины, заявил о намерении построить стену на границе с Россией».

Он объяснил, что Яценюк заработал на этом, но стену не построил.

«Опытом презентации нелепых проектов Яценюк мог бы поделиться с польскими коллегами. Польша уже начала возведение заграждения на границе в Белоруссией, стоимость которого составит около $400 млн. Интересно, сколько они планируют потратить на стену на границе с Россией», — добавил собеседник RT.

Ранее представитель польского Минобороны Войцех Скуркевич рассказал, что в планах Пограничной стражи Польши есть положение о строительстве стены на границе с Россией в районе Калининградской области.

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