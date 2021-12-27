На Украине рассказали о строительстве стокилометрового забора на границе с Россией

На границе Украины с Россией в Луганской области построили стокилометровый забор высотой 2 м, обтянутый колючей проволокой. Об этом сообщило издание «Общественное».

При этом забор начинается в Харьковской области.

Вдоль забора установлены 15 камер видеонаблюдения и четыре оперативных центра.

На границе обустроены противотранспортный ров и контрольно-следовая полоса.

Отмечается, что это помогает задержать нарушителей, при этом не сможет удержать наступление потенциального противника.

Ранее польский вице-премьер по вопросам безопасности Ярослав Качиньский заявил, что Польша может возвести на границе с Украиной защитное сооружение.