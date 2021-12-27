На Украине рассказали о строительстве стокилометрового забора на границе с Россией
- Legion-Media
При этом забор начинается в Харьковской области.
Вдоль забора установлены 15 камер видеонаблюдения и четыре оперативных центра.
На границе обустроены противотранспортный ров и контрольно-следовая полоса.
Отмечается, что это помогает задержать нарушителей, при этом не сможет удержать наступление потенциального противника.
Ранее польский вице-премьер по вопросам безопасности Ярослав Качиньский заявил, что Польша может возвести на границе с Украиной защитное сооружение.