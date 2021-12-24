Вице-премьер Польши Качиньский допустил возведение защитного сооружения у границы Украины

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Польша может возвести на границе с Украиной защитное сооружение, заявил вице-премьер по вопросам безопасности Ярослав Качиньский.
Вице-премьер Польши Качиньский допустил возведение защитного сооружения у границы Украины
  • Reuters

«Не исключаю того, что уже строящееся заграждение на границе с Белоруссией может быть усилено, продолжено на границу с Украиной», — приводит РИА Новости слова Качиньского в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie.

По его словам, такой вариант рассматривается из-за продолжающегося кризиса на границе с Белоруссией.

«Возможно, мы должны быть готовыми к годам напряжения и агрессии», — добавил он.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что через Украину идёт поток мигрантов в страны Евросоюза, но Запад на это не реагирует.

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