В Минобороны Польши заявили о планах построить стену на границе с Россией
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«Мы не строим стену на польско-российской границе, мы только объявили (о планах построить сооружение. — RT)», — сказал Скуркевич в эфире радиостанции ZET.
По его словам, «это записано в положении пограничной стражи об укреплении безопасности Польши на границе с Калининградской областью».
В декабре 2021 года сообщалось, что на границе Украины с Россией в Луганской области построили стокилометровый забор высотой 2 м, обтянутый колючей проволокой.