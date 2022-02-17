В Минобороны Польши заявили о планах построить стену на границе с Россией

В планах Пограничной стражи Польши есть положение о строительстве стены на границе с Россией в районе Калининградской области. Об этом заявил представитель польского Минобороны Войцех Скуркевич.

«Мы не строим стену на польско-российской границе, мы только объявили (о планах построить сооружение. — RT)», — сказал Скуркевич в эфире радиостанции ZET.

По его словам, «это записано в положении пограничной стражи об укреплении безопасности Польши на границе с Калининградской областью».

В декабре 2021 года сообщалось, что на границе Украины с Россией в Луганской области построили стокилометровый забор высотой 2 м, обтянутый колючей проволокой.