Премьер Италии Драги: Зеленский попросил помочь ему устроить переговоры с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский попросил Италию помочь ему в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил итальянский премьер Марио Драги.

«Президент Зеленский в нашем разговоре попросил о возможности поговорить с Путиным, и чтобы Италия могла в этом помочь. С той же просьбой обратились участники сегодняшней встречи. Это будет непросто, но цель состоит в том, чтобы президенты России и Украины сели за один стол», — сказал он журналистам в Брюсселе, его слова приводит РИА Новости.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Владимир Зеленский позитивно относится к идее провести трёхстороннюю встречу с ним и Владимиром Путиным.

Как отмечали в Кремле, никто не отказывается от встречи с Зеленским, если эта встреча поможет разрубить «уже ставший гордиевым узел» ситуации на юго-востоке страны.