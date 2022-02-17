Политолог Бальбек назвал тему «угрозы» России «последней соломинкой» для тонущих политиков

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия готова применить силу или использовать угрозы во имя достижения своих целей.

«Генсек альянса стал «провидцем»... С умным видом предрекает нам печальное будущее, но с расплывчатыми сроками. Но сегодняшний имидж Столтенберга и доверие к нему неуклонно падают, он и пытается своими «предсказаниями» этот процесс остановить», — пояснил Бальбек.

Он подчеркнул, что тема российской «угрозы» — «последняя соломинка для тонущих политиков».

«Они готовы с ней пойти на дно, но не упустить свой последний шанс», — заключил собеседник RT.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО видит угрозу применения силы со стороны России для достижения своей цели.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что слова «сбитого натовского лётчика Столтенберга» Москву больше не интересуют.