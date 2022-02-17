Политолог Бальбек назвал тему «угрозы» России «последней соломинкой» для тонущих политиков

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия готова применить силу или использовать угрозы во имя достижения своих целей.
Политолог Бальбек назвал тему «угрозы» России «последней соломинкой» для тонущих политиков
  • РИА Новости

«Генсек альянса стал «провидцем»... С умным видом предрекает нам печальное будущее, но с расплывчатыми сроками. Но сегодняшний имидж Столтенберга и доверие к нему неуклонно падают, он и пытается своими «предсказаниями» этот процесс остановить», — пояснил Бальбек.

Он подчеркнул, что тема российской «угрозы» — «последняя соломинка для тонущих политиков».

«Они готовы с ней пойти на дно, но не упустить свой последний шанс», — заключил собеседник RT. 

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО видит угрозу применения силы со стороны России для достижения своей цели.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что слова «сбитого натовского лётчика Столтенберга» Москву больше не интересуют.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить