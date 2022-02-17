В ЕС заявили, что намерены следить за отводом ВС России от границы Украины

В Евросоюзе приняли к сведению сообщения об отводе российских войск от границы с Украиной, но намерены убедиться в их практической реализации, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

«Нам... необходимо увидеть, как это заявление выполняется на практике на местах... Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и тем, действительно ли происходит отвод сил», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам Стано, для ЕС отвод российских сил от украинской границы является ключевым моментом по деэскалации.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине пока не увидели отвода российских войск.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал призывы со стороны стран Запада проверить отвод российских сил после учений «отсутствием воспитания».