Посольство России просит власти Черногории усилить охрану здания из-за украинского марша
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Она отметила, что ранее консул Украины в Подгорице разместил в Facebook публикацию с хештегом «Россия должна быть уничтожена», однако через несколько часов удалил его.
«Российское посольство направило ноту в МИД Черногории с просьбой усилить охрану нашего здания на случай провокаций 19 февраля, когда запланирован «марш единения», организуемый украинским посольством. Это к вопросу о том, кто по-настоящему вынашивает агрессивные планы», — написала она в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории Зорану Миляничу в ответ на предоставление этой страной политического убежища Тельману Исмаилову.
Он был объявлен в международный розыск в 2017 году «в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей».