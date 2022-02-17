Посольство России просит власти Черногории усилить охрану здания из-за украинского марша

Короткая ссылка
Посольство России направило ноту в МИД Черногории с просьбой усилить охрану здания дипмиссии 19 февраля в связи с запланированным на этот день украинским маршем единения, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Посольство России просит власти Черногории усилить охрану здания из-за украинского марша
  • Gettyimages.ru

Она отметила, что ранее консул Украины в Подгорице разместил в Facebook публикацию с хештегом «Россия должна быть уничтожена», однако через несколько часов удалил его.

«Российское посольство направило ноту в МИД Черногории с просьбой усилить охрану нашего здания на случай провокаций 19 февраля, когда запланирован «марш единения», организуемый украинским посольством. Это к вопросу о том, кто по-настоящему вынашивает агрессивные планы», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории Зорану Миляничу в ответ на предоставление этой страной политического убежища Тельману Исмаилову.

Он был объявлен в международный розыск в 2017 году «в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить