Посольство России просит власти Черногории усилить охрану здания из-за украинского марша

Посольство России направило ноту в МИД Черногории с просьбой усилить охрану здания дипмиссии 19 февраля в связи с запланированным на этот день украинским маршем единения, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она отметила, что ранее консул Украины в Подгорице разместил в Facebook публикацию с хештегом «Россия должна быть уничтожена», однако через несколько часов удалил его.

«Российское посольство направило ноту в МИД Черногории с просьбой усилить охрану нашего здания на случай провокаций 19 февраля, когда запланирован «марш единения», организуемый украинским посольством. Это к вопросу о том, кто по-настоящему вынашивает агрессивные планы», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории Зорану Миляничу в ответ на предоставление этой страной политического убежища Тельману Исмаилову.

Он был объявлен в международный розыск в 2017 году «в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей».