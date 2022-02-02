Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории из-за ситуации с Тельманом Исмаиловым
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«2 февраля в посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу», — говорится в сообщении МИД России.
В ноябре 2021 года Генеральная прокуратура России отправила в МВД и Минюст Черногории обращение с ходатайством об отмене решения об убежище бизнесмену Тельману Исмаилову.
Исмаилов был объявлен в международный розыск в 2017 году «в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей».