Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории из-за ситуации с Тельманом Исмаиловым

Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории Зорану Миляничу в ответ на предоставление этой страной политического убежища Тельману Исмаилову.

«2 февраля в посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу», — говорится в сообщении МИД России.

В ноябре 2021 года Генеральная прокуратура России отправила в МВД и Минюст Черногории обращение с ходатайством об отмене решения об убежище бизнесмену Тельману Исмаилову.

Исмаилов был объявлен в международный розыск в 2017 году «в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей».