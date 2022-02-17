В британской разведке объявили о наращивании Россией войск на границе с Украиной

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Глава военной разведки Великобритании Хокенхалл заявил, что Россия наращивает войска на границе с Украиной вопреки своим заявлениям об обратном. Доказательств он не привёл.
В британской разведке объявили о наращивании Россией войск на границе с Украиной
  • Gettyimages.ru
  • © Manu Brabo

«Мы не видим свидетельств того, что Россия отводит войска от границы Украины», — говорится в заявлении Хокенхалла, которое приводит РИА Новости.

По его словам, это включает позиции для дополнительных бронемашин, вертолёты и полевые госпитали, которые направляются в сторону украинской границы.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине пока не увидели отвода российских войск.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал призывы со стороны стран Запада проверить отвод российских войск после учений «отсутствием воспитания».

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