Дипломат Гаврилов: заявления о «необычной» военной деятельности России притянуты за уши

Заявления о «необычной» военной деятельности России являются притянутыми за уши, заявил глава российской делегации в Вене Константин Гаврилов.

«За уши притянуты положения о «необычной» военной деятельности. Всё расписано по сценарию, они пытаются его реализовать. Мы в этом сценарии не участвуем», — приводит РИА Новости слова Гаврилова в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, говорить, что Россия осуществляет «необычную» военную деятельность, неправильно.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия проводила и будет проводить учения на своей территории, отметив, что это право не подлежит обсуждению.