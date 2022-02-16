Замсекретаря Совбеза Попов: Россия не является врагом для Запада

Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов в интервью «Российской газете» отметил необходимость осознания западными лидерами, что Россия не является для них врагом и что с ней лучше дружить.

Он выразил надежду, что, несмотря на напряжённую военно-политическую обстановку, «разум и здравый смысл возьмут верх над глобальными амбициями и чрезмерной самоуверенностью наших западных оппонентов».

При этом Попов подчеркнул, что мир неуклонно становится многополярным.

«Западные лидеры должны чётко осознать, что Россия им не враг. С Россией лучше дружить и торговать, но это должно быть честно, равноправно и со взаимным уважением», — сказал замсекретаря российского Совбеза.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не угрожает странам НАТО и другим государствам и не собирается на них нападать.