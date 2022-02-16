Чешский политолог Крейчи: США угодили в ловушку собственной истерической пропаганды

Политолог из Чехии Оскар Крейчи в беседе с Parlamentní listy выразил мнение, что из-за действий США в информационном поле вокруг Украины Вашингтон «угодил в ловушку собственной истерической пропаганды».

© Николай Лазаренко

РИА Новости

По мнению аналитика, США, которые продолжают называть «точные данные», когда Россия «нападёт на Украину», создали определённое давление на собственные СМИ. Это, в свою очередь, ограничивает пространство для манёвра Соединённых Штатов, подчеркнул эксперт. Ранее МИД Китая призвал США прекратить распространение дезинформации об Украине. Также в МИД России обратились к западным СМИ с просьбой «огласить график вторжений», чтобы спланировать отпуск.