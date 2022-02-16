Чешский политолог Крейчи: США угодили в ловушку собственной истерической пропаганды

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Политолог из Чехии Оскар Крейчи в беседе с Parlamentní listy выразил мнение, что из-за действий США в информационном поле вокруг Украины Вашингтон «угодил в ловушку собственной истерической пропаганды».
Чешский политолог Крейчи: США угодили в ловушку собственной истерической пропаганды
  • © Николай Лазаренко
  • РИА Новости

По мнению аналитика, США, которые продолжают называть «точные данные», когда Россия «нападёт на Украину», создали определённое давление на собственные СМИ.

Это, в свою очередь, ограничивает пространство для манёвра Соединённых Штатов, подчеркнул эксперт.

Ранее МИД Китая призвал США прекратить распространение дезинформации об Украине.

Также в МИД России обратились к западным СМИ с просьбой «огласить график вторжений», чтобы спланировать отпуск.

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