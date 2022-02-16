Чешский политолог Крейчи: США угодили в ловушку собственной истерической пропаганды
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- РИА Новости
По мнению аналитика, США, которые продолжают называть «точные данные», когда Россия «нападёт на Украину», создали определённое давление на собственные СМИ.
Это, в свою очередь, ограничивает пространство для манёвра Соединённых Штатов, подчеркнул эксперт.
Ранее МИД Китая призвал США прекратить распространение дезинформации об Украине.
Также в МИД России обратились к западным СМИ с просьбой «огласить график вторжений», чтобы спланировать отпуск.