Замглавы Совбеза России Попов: США хотят отвлечь внимание от утраты своего господства

Одна из целей антироссийских действий США — отвлечь внимание от собственных проблем Вашингтона, в том числе от утрачиваемого им господства в мире. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

«В целом, складывается впечатление, что одной из целей этой операции США является отвлечение внимания от своих собственных проблем — коих накопилось немало», — рассказал Попов в интервью «Российской газете».

По его словам, действия США также направлены на то, чтобы отвлечь внимание от «реализации Вашингтоном планов по реанимированию стремительно утрачиваемого господства в мире».

«Одним из таких проявлений могут быть решения предстоящего саммита НАТО, запланированного на конец июня 2022 года в Мадриде», — добавил Попов.

Он уточнил, что в ходе данного саммита «будет приниматься новая стратегическая концепция блока, которая отразит изменившиеся условия безопасности».

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России заявил, что антироссийская истерия, подогреваемая Западом, направлена не только на сдерживание экономики России, но и на то, чтобы навязать странам Европы собственные дорогостоящие военные разработки и энергоносители.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с RT прокомментировал заявление Михаила Попова.