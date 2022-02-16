Военный эксперт Коротченко назвал главные задачи США в противостоянии с Россией

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Полина Полетаева
Главный редактор журнала «Национальная оборона» военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с RT прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета безопасности России Михаила Попова о том, что антироссийская истерия нужна США для сбыта в Европе продукции американского ВПК.

«Для Соединённых Штатов Америки логика противостояния с Россией продиктована не только геополитическими, но и экономическими интересами. Возможно, экономические интересы даже выходят на первый план. Главная задача — продолжать удерживать европейский рынок вооружений под своим контролем, поставляя туда американское оружие», — сказал эксперт.

Он отметил, что второй, не менее важной задачей, является навязывание поставок сжиженного природного газа.

«Им необходимо захватить и обеспечить американскую монополию, при этом вытеснив Россию и заблокировав «Северный поток — 2» и другие энергопроекты. В этом главная логика нынешней американской администрации. Все остальные вопросы во многом вторичны», — добавил Коротченко.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что антироссийская истерия, подогреваемая Западом, направлена не только на сдерживание экономики России, но и на то, чтобы навязать странам Европы собственные дорогостоящие военные разработки и энергоносители.

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