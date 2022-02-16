Лавров 17 февраля проведёт переговоры с главой МИД Италии

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии в четверг, 17 февраля, проведут переговоры. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«17 февраля в Москве пройдут переговоры главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо», — заявила Захарова.

Он уточнила, что «стороны обменяются мнениями по широкому спектру актуальных вопросов международной повестки дня».

Как отмечается, основное внимание предполагается уделить обстановке в Евро-Атлантике в контексте инициатив России о гарантиях безопасности.

Кроме того, министры обсудят ситуацию вокруг Украины, отношения России с ЕС и НАТО, а также двустороннее сотрудничество стран.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Карлусом Альберту Франку Франсой заявил, что Запад преподнёс ранее выдвинутые Россией инициативы по безопасности как свои собственные.

Лавров почеркнул, что проект реакции России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирован на десяти страницах.