Замглавы Совбеза Попов: США стремятся оспорить законные права России в Арктике
- © Павел Львов
- РИА Новости
Об этом Попов рассказал в интервью «Российской газете».
Он также отметил, что США на арктическом направлении предусматривают расширение своего военного присутствия путём развёртывания эсминцев УРО в Баренцевом море, строительства к 2027 году трёх тяжёлых ледоколов и создания новых объектов и пунктов базирования ВМС, а также в перспективе — «арктической дивизии».
В конце января RT стало известно, что Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций планирует нанять специалистов, которые проанализируют повестку по Арктике, распространяемую разными странами, а также попытки государств оказывать влияние в этом регионе.