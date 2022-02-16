Замглавы Совбеза Попов: США стремятся оспорить законные права России в Арктике

США стремятся оспорить законные права России в Арктике и получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и Севморпути, считает заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов. По его словам, для этого Вашингтон принял арктические военные стратегии.

Об этом Попов рассказал в интервью «Российской газете».

Он также отметил, что США на арктическом направлении предусматривают расширение своего военного присутствия путём развёртывания эсминцев УРО в Баренцевом море, строительства к 2027 году трёх тяжёлых ледоколов и создания новых объектов и пунктов базирования ВМС, а также в перспективе — «арктической дивизии».

В конце января RT стало известно, что Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций планирует нанять специалистов, которые проанализируют повестку по Арктике, распространяемую разными странами, а также попытки государств оказывать влияние в этом регионе.