Сенатор Ковитиди: США и их союзники вынуждены признать необходимость диалога с Россией

Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в беседе с RT прокомментировала заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что Запад преподнёс ранее выдвинутые Россией инициативы по безопасности как свои собственные.

«США и их союзники, долгие годы отказывавшиеся воспринимать всерьёз озабоченности России по поводу необходимости реализации равной безопасности в Европе и недопустимости расширения НАТО, теперь вынуждены признать необходимость диалога с Россией», — подчеркнула Ковитиди.

Она также отметила «неуклюжие попытки перехватить пальму первенства в этом вопросе с сохранением лица» со стороны Запада.

По её мнению, это лишь подтверждает правильность российских предложений и их актуальность.

Ранее Лавров заявил, что Запад преподнёс ранее выдвинутые Россией инициативы по безопасности как свои собственные.