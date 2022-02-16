Сенатор Ковитиди: США и их союзники вынуждены признать необходимость диалога с Россией
- РИА Новости
«США и их союзники, долгие годы отказывавшиеся воспринимать всерьёз озабоченности России по поводу необходимости реализации равной безопасности в Европе и недопустимости расширения НАТО, теперь вынуждены признать необходимость диалога с Россией», — подчеркнула Ковитиди.
Она также отметила «неуклюжие попытки перехватить пальму первенства в этом вопросе с сохранением лица» со стороны Запада.
По её мнению, это лишь подтверждает правильность российских предложений и их актуальность.
Ранее Лавров заявил, что Запад преподнёс ранее выдвинутые Россией инициативы по безопасности как свои собственные.