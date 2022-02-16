Сенатор Ковитиди: США и их союзники вынуждены признать необходимость диалога с Россией

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Анастасия Румянцева
Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в беседе с RT прокомментировала заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что Запад преподнёс ранее выдвинутые Россией инициативы по безопасности как свои собственные.
Сенатор Ковитиди: США и их союзники вынуждены признать необходимость диалога с Россией
  • РИА Новости

«США и их союзники, долгие годы отказывавшиеся воспринимать всерьёз озабоченности России по поводу необходимости реализации равной безопасности в Европе и недопустимости расширения НАТО, теперь вынуждены признать необходимость диалога с Россией», — подчеркнула Ковитиди.

Она также отметила «неуклюжие попытки перехватить пальму первенства в этом вопросе с сохранением лица» со стороны Запада.

По её мнению, это лишь подтверждает правильность российских предложений и их актуальность.

Ранее Лавров заявил, что Запад преподнёс ранее выдвинутые Россией инициативы по безопасности как свои собственные.

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