В ЕП заявили, что Россия представляет угрозу безопасности Европы

Польский европарламентарий Анна Фотыга выразила мнение, что Россия представляет «угрозу европейской безопасности». Свою позицию депутат попыталась аргументировать в обращении к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю. RT ознакомился с документом.

«В агрессивной и ревизионистской политике России в отношении стран Центральной и Восточной Европы нет ничего нового», — заявила Фотыга, проведя параллели с действиями царской России и СССР, а также упомянув о войнах в Чечне, событиях в Грузии в 2008 году и «агрессии» на Украине.

В список обвинений евродепутат внесла российское «вмешательство в Сирии и Центральноафриканской Республике, а также проведение атак и диверсий в странах НАТО и ЕС». О каких конкретно диверсиях и атаках идёт речь, Фотыга не объяснила.

В связи с этим она спросила у Борреля, осознаёт ли он, «что нынешняя агрессивная риторика Кремля и угрозы европейской безопасности являются не временной тенденцией, а результатом последовательной российской политики».

«Обладают ли дипломаты ЕС, занимающиеся делами Восточной Европы, достаточными историческими знаниями о России?» — также поинтересовалась она.

В Москве последовательно отвергают заявления западных политиков о «российской агрессии» в разных регионах мира. В частности, подчёркивается, что военное присутствие РФ в Сирии законно в отличие, например, от присутствия США.