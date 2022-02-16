Столтенберг: НАТО ждёт ответа России по гарантиям безопасности

Короткая ссылка
НАТО ждёт ответа России на предложения по гарантиям безопасности и выражает готовность к продолжению диалога, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг: НАТО ждёт ответа России по гарантиям безопасности
  • AP

Он отметил вызывающие оптимизм сигналы Москвы о готовности к продолжению дипломатических усилий.

«Это то, к чему постоянно призывает и НАТО. Мы готовы к диалогу. Мы направили России наши предложения по безопасности, и мы ждём ответа на них и выражаем готовность и открытость к диалогу», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит ранее объявила, что партнёры по альянсу готовы к диалогу с Россией по вопросам в области безопасности.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал начало диалога с Россией «умной реакцией» альянса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить