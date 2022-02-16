Столтенберг: НАТО ждёт ответа России по гарантиям безопасности

НАТО ждёт ответа России на предложения по гарантиям безопасности и выражает готовность к продолжению диалога, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил вызывающие оптимизм сигналы Москвы о готовности к продолжению дипломатических усилий.

«Это то, к чему постоянно призывает и НАТО. Мы готовы к диалогу. Мы направили России наши предложения по безопасности, и мы ждём ответа на них и выражаем готовность и открытость к диалогу», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит ранее объявила, что партнёры по альянсу готовы к диалогу с Россией по вопросам в области безопасности.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал начало диалога с Россией «умной реакцией» альянса.